Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Martedì 13 Agosto a Altamura si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai +33,8°C con un’umidità del 21% e una pressione atmosferica di 1011hPa. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 4,8km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno ulteriormente, con valori che potranno raggiungere i +37°C. L’umidità si manterrà intorno al 17% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa. Il vento sarà moderato, proveniente da Est con raffiche fino a 14,5km/h.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,4°C, con un’umidità del 45% e una pressione atmosferica di 1011hPa. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 9,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 13 Agosto ad Altamura indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per gli prossimi giorni ad Altamura per pianificare al meglio le tue attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +24.5° Assenti 1.6 SE max 2 Scirocco 37 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +23.1° Assenti 3.1 OSO max 3.7 Libeccio 38 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30.2° perc. +28.6° Assenti 1.8 NO max 2 Maestrale 26 % 1011 hPa 10 cielo sereno +35° perc. +33° Assenti 4.8 SSE max 6 Scirocco 19 % 1010 hPa 13 cielo sereno +37° perc. +35° Assenti 7.2 E max 10.5 Levante 17 % 1008 hPa 16 cielo sereno +34.2° perc. +32.5° Assenti 12.9 E max 13.8 Levante 23 % 1009 hPa 19 cielo sereno +28.7° perc. +27.9° Assenti 8 N max 10.8 Tramontana 34 % 1010 hPa 22 cielo sereno +25.6° perc. +25.5° Assenti 4.8 N max 7.4 Tramontana 48 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.