Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Ancona prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +27-29°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà radicalmente, con l’arrivo di piogge intense. Dalle 13:00 in poi, è prevista pioggia moderata a forte, con probabilità di precipitazioni vicine al 100%. Le temperature scenderanno fino ai +22°C, e il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona, con precipitazioni che potranno variare tra leggere e moderate. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e le temperature si manterranno intorno ai +22°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una minore intensità rispetto al pomeriggio.

In base alle previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare piogge intense e venti sostenuti. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo ad Ancona, con un graduale ritorno al bel tempo e alle temperature più stabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Ancona

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.4° perc. +25.6° Assenti 17.4 O max 23 Ponente 61 % 1009 hPa 3 poche nuvole +24.6° perc. +24.8° prob. 4 % 12.3 OSO max 16 Libeccio 63 % 1008 hPa 6 poche nuvole +25.8° perc. +26° Assenti 8.5 OSO max 11.8 Libeccio 59 % 1008 hPa 9 nubi sparse +28.5° perc. +28.9° Assenti 6.2 NE max 5.7 Grecale 49 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +27.3° perc. +28.4° 0.54 mm 6.9 SE max 11.4 Scirocco 59 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +23.5° perc. +23.9° 1.22 mm 5 SSO max 12.3 Libeccio 77 % 1007 hPa 18 forte pioggia +21.1° perc. +21.6° 6.9 mm 8.6 SSO max 10.3 Libeccio 91 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.1° perc. +22.4° prob. 71 % 8.4 SSO max 10.3 Libeccio 78 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:00

