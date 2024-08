Previsioni Meteo Andria: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Andria si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi assente. Il vento soffierà principalmente da ovest con intensità variabile durante la giornata.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno fino a raggiungere i +31°C intorno alle ore 10:00, con una brezza vivace che potrebbe rendere la percezione della temperatura leggermente inferiore.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +30°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-est con intensità variabile, mantenendo il cielo sereno e la copertura nuvolosa al minimo.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +27°C. Il vento proveniente da ovest-sud-ovest potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto ad Andria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e venti di intensità variabile.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° prob. 1 % 19.7 O max 33.5 Ponente 58 % 1013 hPa 4 cielo sereno +24.4° perc. +24.2° prob. 1 % 18.9 O max 30.8 Ponente 53 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +28.2° prob. 1 % 21.5 O max 25.3 Ponente 45 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.5° perc. +31.1° Assenti 19.3 NNE max 24.8 Grecale 37 % 1014 hPa 13 cielo sereno +30.8° perc. +30.3° Assenti 19.5 NNE max 26.6 Grecale 38 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.5° perc. +29.6° Assenti 8.8 N max 14.5 Tramontana 35 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +27.6° Assenti 4.9 N max 6.5 Tramontana 42 % 1014 hPa 22 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 14.3 OSO max 20.9 Libeccio 43 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:24

