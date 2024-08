Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Domenica 11 Agosto a Angri si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,2°C nel corso della mattinata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio fino a +33,1°C in serata. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di caldo costante durante tutta la giornata.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una brezza leggera proveniente prevalentemente da direzione Ovest – Nord Ovest, con intensità variabile tra i 1,8km/h e i 14,7km/h. Le raffiche di vento saranno assenti, mantenendo un clima piacevole e ventilato.

Le precipitazioni e l’intensità della pioggia saranno assenti, garantendo una giornata asciutta e senza rischio di precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 31% al mattino, per poi aumentare leggermente fino al 51% in serata. La pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1014-1017hPa, confermando la costante presenza di condizioni meteo favorevoli.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Domenica 11 Agosto ad Angri sarà caratterizzata da una giornata estiva tipica, con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, garantendo un clima caldo e soleggiato. Sono previste temperature simili per Lunedì e Martedì, con cielo sereno e vento leggero. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29.6° perc. +29° Assenti 7.9 NE max 9.1 Grecale 37 % 1017 hPa 3 cielo sereno +28.4° perc. +28° Assenti 4.1 ENE max 5.3 Grecale 39 % 1017 hPa 6 poche nuvole +30.5° perc. +29.7° Assenti 2.5 NNE max 4 Grecale 35 % 1018 hPa 9 cielo sereno +35.5° perc. +34.6° Assenti 2.8 O max 10.9 Ponente 26 % 1017 hPa 12 cielo sereno +35.6° perc. +36° Assenti 11.8 SO max 14.1 Libeccio 32 % 1016 hPa 15 cielo sereno +34.3° perc. +34.9° Assenti 9.6 OSO max 10.4 Libeccio 36 % 1015 hPa 18 cielo sereno +32.1° perc. +33.2° Assenti 5.4 ONO max 9.1 Maestrale 44 % 1014 hPa 21 cielo sereno +30.9° perc. +31.4° Assenti 1.7 SE max 3.2 Scirocco 44 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:01

