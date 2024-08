Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia leggera che potrebbero intensificarsi verso sera, con possibilità di pioggia moderata. Le temperature oscilleranno tra i +16,7°C e i +28,5°C, con un’umidità che varierà dal 56% al 90%.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i +17,7°C e i +16,7°C. Il vento soffierà a velocità comprese tra 1,8km/h e 3,3km/h provenendo prevalentemente da Ovest.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa e temperature che si attesteranno tra i +19°C e i +24,4°C. Il vento sarà debole, con velocità intorno a 0,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. Le temperature massime saranno di +28,5°C con un’umidità del 42%.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si abbasseranno fino a +17,7°C con un’umidità del 85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aosta suggeriscono di attrezzarsi per una giornata instabile Lunedì 26 Agosto, con piogge intermittenti e variazioni termiche significative. È consigliabile monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteo per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17.6° Assenti 3 O max 3.1 Ponente 89 % 1020 hPa 4 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° prob. 1 % 1.8 O max 2.1 Ponente 90 % 1019 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +21° prob. 3 % 0.8 NE max 1.5 Grecale 79 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.12 mm 4 E max 4.1 Levante 56 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +28.4° perc. +28.3° 0.21 mm 9.6 ESE max 7.6 Scirocco 44 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +26.8° perc. +27.3° 0.71 mm 4 E max 5.4 Levante 51 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.45 mm 4.8 NO max 5.6 Maestrale 79 % 1018 hPa 22 cielo sereno +18° perc. +18° prob. 61 % 0.9 NNO max 1.6 Maestrale 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 20:15

