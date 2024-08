Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto ad Aosta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +19°C. Nel corso della mattinata, la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i +26°C intorno alle ore 10:00, mantenendosi stabile fino alle 11:00.

Nel primo pomeriggio, precisamente alle 13:00, è prevista la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa del 31% e una temperatura di circa +27°C. Le precipitazioni proseguiranno anche nelle ore successive, con un aumento della copertura nuvolosa al 48% alle 14:00 e al 62% alle 15:00. La temperatura si manterrà intorno ai +27°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 42% alle 17:00 e al 35% alle 18:00. La temperatura calerà leggermente, raggiungendo i +22°C alle 18:00 e i +20°C alle 19:00.

Durante la serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, con una copertura nuvolosa che scenderà al 3% alle 19:00 e al 2% alle 20:00. Le temperature si manterranno gradevoli, attorno ai +19°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martedì 27 Agosto ad Aosta prevedono una giornata caratterizzata da piogge leggere alternate a schiarite, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche nel corso della giornata e munirsi di un ombrello in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Aosta

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17.4° prob. 33 % 0.8 ONO max 1.5 Maestrale 87 % 1021 hPa 4 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° prob. 28 % 0.7 NE max 1.6 Grecale 86 % 1021 hPa 7 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° prob. 6 % 1.8 NNE max 3 Grecale 72 % 1021 hPa 10 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 27 % 7.3 E max 9 Levante 51 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +27.7° perc. +27.8° 0.19 mm 10.3 ESE max 8.7 Scirocco 46 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.14 mm 10.7 E max 8.6 Levante 51 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20° perc. +20.2° prob. 3 % 3.4 E max 4 Levante 82 % 1021 hPa 22 cielo sereno +18.5° perc. +18.6° Assenti 0.6 E max 1.7 Levante 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 20:13

