Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani domenica 18 agosto

Domenica 18 Agosto ad Arezzo si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino al 50%. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità crescente, arrivando a 20km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di piogge moderate e locali temporali. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, con temperature in calo intorno ai 24°C. Il vento si intensificherà notevolmente, con raffiche fino a 22km/h provenienti da Sud Ovest.

In serata, il maltempo persiste con cielo coperto e piogge intermittenti. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 95-99%, mentre le temperature si attesteranno sui 20°C. Il vento perderà progressivamente intensità, ma le precipitazioni potrebbero continuare per gran parte della notte.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Arezzo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche mutevoli e di essere preparati a piogge e temporali. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +19.7° Assenti 1.7 S max 1.8 Ostro 90 % 1011 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +19.1° Assenti 1.1 ONO max 1.7 Maestrale 93 % 1010 hPa 7 poche nuvole +24.1° perc. +24.3° Assenti 4.8 S max 6.9 Ostro 69 % 1010 hPa 10 nubi sparse +28.4° perc. +28.6° prob. 4 % 14.5 SO max 20.4 Libeccio 47 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +28.5° perc. +29.1° 0.46 mm 12.5 SO max 22.2 Libeccio 51 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +23.8° perc. +24.1° 0.13 mm 9.2 NO max 17.5 Maestrale 72 % 1007 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +21.1° prob. 29 % 4.8 NO max 7.3 Maestrale 77 % 1008 hPa 22 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 19 % 3.6 NNO max 3.6 Maestrale 85 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:06

