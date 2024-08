Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto ad Arezzo si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 61% e il 74%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 30,2°C e una percezione di calore intorno ai 30,3°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità compresa tra i 4,8km/h e i 5,9km/h.

Nel pomeriggio, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 17%. Le temperature aumenteranno ulteriormente, con valori massimi che potrebbero toccare i 37,3°C, ma la percezione di calore si manterrà intorno ai 35,4°C. Il vento continuerà a provenire da Sud Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 12,6km/h.

Nel corso della serata, il cielo sarà nuovamente parzialmente coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 35% e il 72%. Le temperature caleranno, attestandosi intorno ai 22°C. Il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da diverse direzioni.

In base alla situazione meteo attesa per Mercoledì 14 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, data l’elevata percezione di calore prevista. Per i prossimi giorni ad Arezzo, si prevede un mantenimento delle condizioni di variabilità del cielo, con possibili schiarite alternate a momenti di nuvolosità. Le temperature dovrebbero rimanere elevate, con valori massimi che potrebbero superare i 35°C.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 3.3 E max 3.5 Levante 82 % 1012 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +20° Assenti 3.6 ENE max 3.5 Grecale 86 % 1012 hPa 7 nubi sparse +27.1° perc. +27.7° Assenti 3.6 SSE max 3.7 Scirocco 54 % 1012 hPa 10 nubi sparse +34.3° perc. +33.8° Assenti 6.5 SSO max 7.7 Libeccio 31 % 1012 hPa 13 poche nuvole +37.1° perc. +35.4° prob. 3 % 8.8 S max 12.6 Ostro 19 % 1010 hPa 16 nubi sparse +35.6° perc. +34.1° Assenti 21.3 O max 18.2 Ponente 22 % 1010 hPa 19 nubi sparse +25.5° perc. +25.4° Assenti 3.4 NO max 4.8 Maestrale 51 % 1012 hPa 22 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 0.9 O max 2 Ponente 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:13

