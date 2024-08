Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre ad Arezzo indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con una copertura nuvolosa che si attenuerà nel pomeriggio, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +21°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 6-7 km/h.

Al risveglio, la situazione non cambierà molto, con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai +23°C. La copertura nuvolosa resterà al 100% e il vento sarà ancora proveniente da Nord Est, con una leggera intensificazione della velocità.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature in aumento fino a raggiungere i +33°C verso le 10:00. La copertura nuvolosa sarà sempre al 100% e il vento si orienterà verso Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35°C verso mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà al 78% e il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di circa 7-8 km/h.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +21°C verso le 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 30% e il vento sarà debole, proveniente da Nord Est.

In conclusione, Domenica 1 Settembre ad Arezzo si prevede una giornata con cielo in prevalenza coperto al mattino, con tendenza a schiarite nel pomeriggio. Le temperature saranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteo del giorno.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +20.2° Assenti 6.8 NE max 6.3 Grecale 51 % 1015 hPa 4 cielo coperto +21° perc. +20.4° Assenti 7.1 NE max 6.6 Grecale 49 % 1015 hPa 7 cielo coperto +26.9° perc. +26.7° Assenti 5.8 ENE max 8.2 Grecale 38 % 1015 hPa 10 cielo coperto +33.3° perc. +31.7° Assenti 11.3 ESE max 12.5 Scirocco 25 % 1013 hPa 13 nubi sparse +35.4° perc. +33.4° Assenti 7.2 SSE max 8.3 Scirocco 19 % 1011 hPa 16 nubi sparse +32.6° perc. +30.9° Assenti 10.7 E max 16.5 Levante 25 % 1010 hPa 19 nubi sparse +25° perc. +24.8° Assenti 4.4 N max 7.3 Tramontana 45 % 1012 hPa 22 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 2.7 ENE max 3.1 Grecale 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:43

