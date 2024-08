Previsioni Meteo Argenta: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domani, Domenica 1 Settembre, ad Argenta ci aspettiamo una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 5-6 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 45-50% con una pressione atmosferica di 1014-1015hPa.

Man mano che la mattina avanza, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 99-100%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 30°C intorno alle 09:00, con una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 5-6 km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità diminuirà leggermente attestandosi intorno al 36%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35°C, con una leggera brezza che soffierà da Est con velocità intorno ai 5-10 km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 24-25% con una pressione atmosferica di 1010-1011hPa.

In serata, il cielo si presenterà con poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26-27°C, con una brezza che soffierà da Sud Est con velocità intorno ai 10-20 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità aumenterà leggermente arrivando al 47% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, Domenica 1 Settembre ad Argenta ci aspettiamo una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature in aumento fino ai 35°C nel pomeriggio e assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori medi, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni ad Argenta.

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.1° perc. +23.8° prob. 4 % 1.7 ONO max 5.3 Maestrale 45 % 1015 hPa 3 cielo coperto +23.3° perc. +22.9° Assenti 3.6 N max 5.1 Tramontana 49 % 1014 hPa 6 cielo coperto +24.5° perc. +24.3° Assenti 5.8 ONO max 7.2 Maestrale 50 % 1014 hPa 9 cielo coperto +30.7° perc. +30° Assenti 5.6 NNO max 5.1 Maestrale 36 % 1014 hPa 12 cielo coperto +35.1° perc. +34.1° Assenti 2.1 NNE max 4.8 Grecale 26 % 1012 hPa 15 cielo coperto +35.2° perc. +33.7° Assenti 5.5 ESE max 7.4 Scirocco 23 % 1010 hPa 18 cielo coperto +28.2° perc. +28° Assenti 12.7 SE max 21.9 Scirocco 42 % 1010 hPa 21 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° Assenti 6.7 SSE max 7.1 Scirocco 46 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:44

