Previsioni Meteo Argenta: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Argenta prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili con temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C nel primo pomeriggio.

Nel primo pomeriggio, tuttavia, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 66% e una temperatura che si manterrà intorno ai +30°C. Nel tardo pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, trasformandosi in pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura che scenderà a +24°C.

Nella serata, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare, con forti piogge previste per le prime ore della notte. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le temperature si manterranno intorno ai +22°C. Le precipitazioni diminuiranno di intensità nel corso della notte, ma il cielo rimarrà coperto con possibilità di piogge leggere.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni ad Argenta è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale ritorno al bel tempo. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.6° perc. +22.8° prob. 5 % 9 SO max 17.1 Libeccio 72 % 1008 hPa 3 poche nuvole +21.2° perc. +21.4° Assenti 8.5 O max 10 Ponente 79 % 1008 hPa 6 poche nuvole +23.3° perc. +23.5° Assenti 8.4 O max 11.8 Ponente 70 % 1008 hPa 9 nubi sparse +29° perc. +29.4° Assenti 8.8 OSO max 12.9 Libeccio 47 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +30.8° perc. +31.2° 0.11 mm 11.4 ONO max 16.9 Maestrale 43 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +21.2° perc. +21.6° 3.69 mm 5.4 SSE max 13.5 Scirocco 82 % 1006 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +22.1° prob. 70 % 16.9 ESE max 29.2 Scirocco 82 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +20.9° perc. +21.4° 0.34 mm 8.9 ESE max 17.2 Scirocco 89 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:09

