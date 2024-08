Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto ad Assemini prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 35% e il 66%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Sud.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature che oscilleranno tra i +27°C e i +31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 9,2km/h, portando con sé precipitazioni di circa 0.26mm.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 16 Agosto ad Assemini indicano una giornata con alternanza di schiarite e piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di essere preparati a eventuali precipitazioni nel corso della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni ad Assemini.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +25.5° perc. +25.9° prob. 12 % 3.7 SSO max 4 Libeccio 67 % 1014 hPa 4 nubi sparse +24.5° perc. +24.8° prob. 25 % 2.3 O max 3.9 Ponente 67 % 1014 hPa 7 nubi sparse +28.2° perc. +29.6° prob. 13 % 4.8 S max 7.7 Ostro 58 % 1015 hPa 10 nubi sparse +30.9° perc. +32.5° prob. 17 % 18 SSE max 19.6 Scirocco 50 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +27.7° perc. +28.7° 0.26 mm 4.4 NNO max 9.2 Maestrale 57 % 1015 hPa 16 nubi sparse +30.4° perc. +31.6° prob. 30 % 10.4 SE max 12.5 Scirocco 50 % 1014 hPa 19 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 4 % 5.3 OSO max 6.2 Libeccio 66 % 1014 hPa 22 nubi sparse +25.2° perc. +25.5° prob. 4 % 3.5 SE max 4 Scirocco 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 20:14

