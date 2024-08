Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto ad Asti si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni sparse durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i +20,2°C e i +30°C, con una sensazione termica che potrà raggiungere i +32,5°C. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 2,1km/h e i 9,2km/h, con raffiche fino a 6,7km/h.

Mattina:

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa +21,7°C. Nel corso della mattinata le nubi tenderanno a diradarsi, portando a un aumento delle temperature fino a +27,4°C.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una sensazione di caldo che potrà superare i +32°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 7,8km/h.

Sera:

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e piogge leggere, con una temperatura che si abbasserà gradualmente fino ai +21,7°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 4,9km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche ad Asti a partire da Giovedì, con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature in lieve aumento. Venerdì e Sabato si prevedono condizioni stabili e soleggiate, ideali per godersi una piacevole giornata all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +20.9° perc. +21.4° 1.35 mm 2.7 SO max 3.2 Libeccio 91 % 1011 hPa 4 nubi sparse +20.2° perc. +20.7° prob. 62 % 2.8 ONO max 4.1 Maestrale 94 % 1012 hPa 7 nubi sparse +23.1° perc. +23.7° prob. 14 % 3.2 NO max 3.9 Maestrale 88 % 1013 hPa 10 nubi sparse +27.4° perc. +29.3° prob. 1 % 5.1 NNE max 3.2 Grecale 68 % 1013 hPa 13 cielo coperto +29.7° perc. +32° prob. 9 % 7.8 NNE max 5.9 Grecale 59 % 1012 hPa 16 cielo coperto +29.5° perc. +32.2° prob. 15 % 5.2 ENE max 5.1 Grecale 61 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +24.5° perc. +25.1° 0.12 mm 3.2 E max 4.5 Levante 80 % 1012 hPa 22 poche nuvole +22.2° perc. +22.7° prob. 45 % 4.4 SSO max 4.2 Libeccio 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:41

