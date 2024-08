Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto ad Asti si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino e nel pomeriggio ci sarà cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre dalla sera è prevista pioggia leggera e pioggia moderata. Le temperature oscilleranno tra i 20,2°C e i 33,2°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-80% durante la giornata.

Al mattino, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,6°C che raggiungerà i +28,3°C verso le 09:00. L’umidità si manterrà intorno al 77-52% con una leggera brezza proveniente da Ovest e Sud.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si avranno poche nuvole con una temperatura massima di +33,2°C. L’umidità si attesterà intorno al 36% con una brezza proveniente da Est.

Dalla sera, a partire dalle 19:00, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai +23,8°C. L’umidità aumenterà al 69% con una brezza proveniente da Sud – Sud Est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Asti, si consiglia di prepararsi a una giornata variabile con temperature elevate durante il giorno e precipitazioni dalla sera in poi. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche e munirsi di un ombrello nel caso in cui si prevedano piogge.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.7° perc. +20.9° prob. 12 % 5.9 SO max 6.3 Libeccio 81 % 1014 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.7° Assenti 4 SO max 4.2 Libeccio 82 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° Assenti 3.5 OSO max 4.3 Libeccio 77 % 1013 hPa 9 cielo sereno +28.3° perc. +29° prob. 1 % 0.7 S max 3.4 Ostro 52 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +33.1° prob. 3 % 3.5 ESE max 9.3 Scirocco 38 % 1011 hPa 15 poche nuvole +32.2° perc. +32.6° prob. 6 % 11.2 ESE max 13.6 Scirocco 40 % 1009 hPa 18 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° prob. 6 % 8 SE max 13.1 Scirocco 60 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.24 mm 6.1 SO max 6.8 Libeccio 84 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 20:25

