Previsioni Meteo Asti: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 6,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.54mm con un’umidità dell’89% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +24,7°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento sarà a 7,5km/h proveniente da Nord, con raffiche leggere fino a 9,2km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’15%, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, e le temperature raggiungeranno i +30,1°C, con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà leggero a 9km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 9km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’9%, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 1%. Le temperature si attesteranno sui +23,7°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento sarà leggero a 2,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 3,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 68%, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte, ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,9°C, con una percezione di +21,4°C. Il vento soffierà a 4km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 6,3km/h. Le precipitazioni saranno di 1.13mm con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina inizierà con pioggia moderata e una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature saranno intorno ai +20,3°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento sarà a 3,6km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche leggere fino a 4,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 90%, con un’umidità dell’90% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà a 6,4km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 12,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.15mm con un’umidità dell’89% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno sui +19,2°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento sarà leggero a 6,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 91%, con un’umidità del 91% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 6,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.45mm con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature saranno intorno ai +20,4°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento sarà a 5,6km/h proveniente da Ovest, con raffiche leggere fino a 6,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 38%, con un’umidità dell’86% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,7°C, con una percezione di +20°C. Il vento sarà a 6,2km/h proveniente da Ovest, con raffiche leggere fino a 6,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.39mm con un’umidità dell’88% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si attesteranno sui +18,8°C, con una percezione di +19°C. Il vento sarà leggero a 5,7km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 5,8km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’85%, con un’umidità del 90% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte, ci sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,3°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento soffierà a 6,8km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 6,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature saranno intorno ai +20,9°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento sarà a 5,4km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche leggere fino a 5,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità dell’81% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,7°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento sarà a 5,6km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere fino a 5,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità dell’81% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno sui +20,1°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento sarà leggero a 5,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

In base alle previsioni meteo per Asti, si prevede un inizio settimana con piogge leggere e copertura nuvolosa, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e temperature in aumento. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

