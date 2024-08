Previsioni Meteo Asti: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 5 Agosto

Notte

Durante la notte a Asti il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C con una leggera sensazione termica di +23,1°C. Il vento soffierà a 3,5km/h provenendo da Nord Ovest con raffiche di 4,6km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa al 96%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C con una sensazione termica di +29,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,6km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 14%. Le temperature massime saranno di +31,4°C con una sensazione termica di +32,5°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 6,8km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno sui +23,8°C con una sensazione termica di +24,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a 3km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte

Durante la notte a Asti si prevedono poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,5°C con una sensazione termica di +22,8°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Nord Ovest a 3,3km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura del 28%. Le temperature saliranno fino a +26,3°C con una sensazione termica costante. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 4,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a cielo sereno con una copertura del 3%. Le temperature massime saranno di +32,6°C con una sensazione termica di +34,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 7,8km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Sera

In serata si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si attesteranno sui +22,9°C con una sensazione termica di +23,5°C. Il vento soffierà da Sud Est a 6,5km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte

Durante la notte a Asti si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,3°C con una sensazione termica di +23°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Nord Ovest a 4,5km/h. L’umidità sarà dell’90% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a +25°C con una sensazione termica di +25,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 3,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 79% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature massime saranno di +30,7°C con una sensazione termica di +33,2°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Est – Nord Est a 5,8km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Sera

In serata si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si attesteranno sui +23,8°C con una sensazione termica di +24,2°C. Il vento soffierà leggero da Sud – Sud Ovest a 5,3km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte

Durante la notte a Asti si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C con una sensazione termica di +21,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 4,3km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura del 26%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,1°C con una sensazione termica di +21,4°C. Il vento soffierà moderato da Ovest – Sud Ovest a 6,2km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature massime saranno di +20,5°C con una sensazione termica di +20,8°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Nord Ovest a 4,7km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sera

In serata si prevedono poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature si attesteranno sui +20,3°C con una sensazione termica di +20,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 4,9km/h. L’umidità sarà del 89% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per Asti indicano un inizio settimana con cielo coperto e temperature in aumento, seguite da un calo delle temperature e possibili precipitazioni a partire da martedì sera. Mercoledì si prevede un aumento delle precipitazioni, con piogge moderate nel pomeriggio e serata. Giovedì la pioggia continuerà ad interessare la zona con temperature più fresche rispetto ai giorni precedenti. Siate preparati per un inizio settimana variabile e un meteo instabile verso la metà della settimana.

