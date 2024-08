Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto ad Avellino prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e soleggiate. La temperatura massima raggiungerà i 34,2°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 22,5°C durante le prime ore del mattino. L’umidità relativa oscillerà tra il 31% e il 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1014-1017hPa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 8%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo terso e temperature in aumento fino a superare i 30°C nelle ore centrali della giornata. Il vento sarà debole e la copertura nuvolosa rimarrà quasi assente.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole sparse, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la situazione climatica.

In serata, la situazione meteorologica a Avellino vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di qualche pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C, con un lieve calo rispetto alle ore più calde della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 23 Agosto ad Avellino indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della nuvolosità nel corso della serata. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative che possano compromettere le attività all’aperto. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e mantenere un adeguato livello di idratazione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 1.7 S max 2.8 Ostro 66 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +23.1° Assenti 0.4 NO max 2 Maestrale 73 % 1014 hPa 6 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 2.7 NE max 3 Grecale 61 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.9° perc. +31.6° Assenti 1.7 OSO max 5.1 Libeccio 37 % 1015 hPa 12 cielo sereno +34.1° perc. +33.6° Assenti 6.1 OSO max 9.5 Libeccio 31 % 1014 hPa 15 poche nuvole +32.6° perc. +33.2° Assenti 12.6 SO max 10 Libeccio 40 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +27.9° perc. +28.8° 0.12 mm 4.4 O max 8.2 Ponente 55 % 1015 hPa 21 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 1.7 ONO max 3.6 Maestrale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:43

