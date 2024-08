Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto ad Avellino prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili con un lieve aumento delle temperature che raggiungeranno i +31,4°C intorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, è prevista l’arrivo di precipitazioni, inizialmente sotto forma di pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature si manterranno intorno ai +31°C, ma con una sensazione termica leggermente inferiore a causa delle precipitazioni. Nel tardo pomeriggio, la pioggia si intensificherà diventando moderata con una copertura nuvolosa del 58%, e le temperature scenderanno a +22,7°C.

La situazione meteorologica continuerà a peggiorare durante la sera, con piogge moderate e una copertura nuvolosa del 68% intorno alle ore 16:00. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, ma si percepiranno leggermente più basse a causa delle precipitazioni. Verso le ore 19:00, è previsto un ulteriore aumento dell’intensità delle piogge, che diventeranno leggere con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai +21,1°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 29 Agosto ad Avellino indicano una giornata instabile con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 66 % 4.7 NE max 7.3 Grecale 81 % 1017 hPa 3 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° Assenti 4.7 ENE max 4.8 Grecale 72 % 1016 hPa 6 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 3.2 ENE max 4.1 Grecale 63 % 1016 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +28.9° Assenti 2.2 ONO max 4.7 Maestrale 39 % 1017 hPa 12 cielo sereno +31.9° perc. +31° Assenti 6.7 OSO max 10.1 Libeccio 32 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +22.7° perc. +23° 2.05 mm 3.1 ESE max 11.5 Scirocco 76 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +21.6° perc. +21.8° 0.12 mm 1.8 SE max 2.8 Scirocco 75 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +21° prob. 40 % 3.9 NNE max 4.4 Grecale 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.