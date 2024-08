Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto ad Avellino si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 29-33°C, con un’umidità che oscillerà intorno al 20-30%. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile tra i 7 e i 14 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature raggiungeranno valori elevati, con punte massime attese intorno ai 36-37°C. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 19-21%, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 15-16 km/h sempre provenendo da Nord Est.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con poche nuvole sparse e le temperature si manterranno piuttosto elevate, attorno ai 26-28°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 35-41%, mentre la velocità del vento diminuirà, mantenendosi intorno ai 6-9 km/h provenendo sempre da Nord Est.

In conclusione, per Sabato 10 Agosto ad Avellino si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature elevate e venti leggeri da Nord Est. Le previsioni meteo indicano una giornata calda e senza rischio di precipitazioni. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Avellino nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 3.5 ENE max 3.7 Grecale 61 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 5.1 ENE max 5.8 Grecale 56 % 1017 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +26.8° Assenti 5.8 NE max 7.3 Grecale 38 % 1018 hPa 9 poche nuvole +33.7° perc. +31.9° Assenti 6.2 NE max 14.1 Grecale 23 % 1018 hPa 12 cielo sereno +36.5° perc. +34.6° Assenti 11.6 NE max 15.4 Grecale 19 % 1017 hPa 15 cielo sereno +36.1° perc. +34.5° Assenti 12 NNE max 15.5 Grecale 21 % 1016 hPa 18 cielo sereno +30.3° perc. +29.1° Assenti 8.2 NE max 12.6 Grecale 31 % 1017 hPa 21 poche nuvole +26.8° perc. +26.6° Assenti 6 NE max 7.4 Grecale 38 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:02

