Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 Agosto a Aversa si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, con un aumento della velocità del vento da Ovest – Sud Ovest. Le temperature massime toccheranno i +30°C, con una leggera probabilità di aumento delle nuvole nel primo pomeriggio.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una probabilità di aumento delle nuvole verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa per Mercoledì 21 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25.4° perc. +25.7° Assenti 3.6 O max 7.6 Ponente 65 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 1.4 NO max 5.1 Maestrale 68 % 1009 hPa 6 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° Assenti 2 NO max 3.9 Maestrale 64 % 1010 hPa 9 cielo sereno +29.3° perc. +29.9° Assenti 8.7 OSO max 6.9 Libeccio 49 % 1011 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +31.7° prob. 12 % 18 OSO max 12.4 Libeccio 48 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29.9° perc. +31.2° prob. 29 % 14.5 OSO max 10.2 Libeccio 52 % 1010 hPa 18 poche nuvole +27.9° perc. +29.5° prob. 33 % 10.2 O max 8.8 Ponente 62 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +28.4° prob. 40 % 3.8 NO max 3.2 Maestrale 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:49

