Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

Le previsioni meteo per Aversa indicano una settimana con variazioni nelle condizioni atmosferiche. Lunedì si prevedono piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento nel pomeriggio con nubi sparse. Martedì il cielo sarà coperto, mentre mercoledì e giovedì si presenteranno con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature oscilleranno tra i +24°C e i +31°C, con umidità variabile. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Aversa ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 81%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 8,2km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno tra i +25,1°C e i +27,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 5,8km/h e i 9,9km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.59mm con un’umidità del 56%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche miglioreranno con nubi sparse e una copertura nuvolosa in calo al 47%. Le temperature massime saranno di +28,6°C con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest a una velocità di 11,1km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 48%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 10,1km/h. Le precipitazioni saranno scarse con una probabilità del 25% e un’umidità del 55%.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Aversa ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C con una brezza leggera proveniente da Nord Est a una velocità di 4,1km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature oscilleranno tra i +24°C e i +28,7°C. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile tra i 2,9km/h e i 9,9km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 44%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo coperto e una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature massime saranno di +29,7°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 42%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 9,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 62%.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Aversa ci saranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 2,3km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.28mm con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa in calo al 4%. Le temperature oscilleranno tra i +24,6°C e i +29,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 1,9km/h e i 6,5km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 50%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature massime saranno di +31,6°C con una brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di 14,9km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 45%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,3°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 7,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 64%.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Aversa ci saranno cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa in aumento al 5%. Le temperature oscilleranno tra i +25,1°C e i +28,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 4,5km/h e i 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 47%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno stabili con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 11%. Le temperature massime saranno di +28,2°C con una brezza leggera proveniente da Nord Est a una velocità di 10km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 47%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +28,2°C con una brezza leggera da Nord Est a una velocità di 10km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 47%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Aversa, si prevede un inizio settimana con piogge e temperature gradevoli, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e temperature in aumento verso la metà della settimana. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

