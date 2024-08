Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre ad Aversa prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 33,7°C nel corso della mattinata.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 7,5km/h.

Al risveglio, la situazione non cambierà molto, con cielo coperto al 95% e una temperatura di +27,1°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Nord Est a 1,5km/h.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature in costante aumento, arrivando a toccare i +32,8°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà al 99% con vento proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 5,9km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +31,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 18,7km/h da Ovest.

In serata, il cielo tornerà nuovamente coperto al 90% con temperature che si attesteranno intorno ai +29°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 8,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa per Domenica 1 Settembre indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature elevate e vento leggero. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e munirsi di protezione solare per evitare scottature. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aversa per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.4° perc. +27.4° Assenti 7.5 NE max 11.8 Grecale 43 % 1013 hPa 3 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.9 ENE max 5.1 Grecale 44 % 1013 hPa 6 cielo coperto +27.1° perc. +27.3° Assenti 1.5 ENE max 3.9 Grecale 46 % 1013 hPa 9 cielo coperto +31.6° perc. +30.8° Assenti 4.2 OSO max 3.6 Libeccio 34 % 1013 hPa 12 cielo coperto +33.7° perc. +33.2° Assenti 16.3 OSO max 13 Libeccio 32 % 1012 hPa 15 nubi sparse +31.8° perc. +31.6° Assenti 18.7 O max 19.7 Ponente 37 % 1011 hPa 18 cielo coperto +29° perc. +29.5° Assenti 8.9 ONO max 11.6 Maestrale 49 % 1011 hPa 21 cielo coperto +28.1° perc. +29.2° prob. 1 % 6.4 ONO max 8.8 Maestrale 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:31

