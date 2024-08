Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Aversa prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 25% e temperature che si aggireranno intorno ai 28°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 89% con la comparsa di un cielo coperto e temperature che raggiungeranno i 30°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a cambiare con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 75%. Le temperature massime saranno di circa 32°C e si percepiranno intorno ai 32,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 18,8km/h.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 27°C e il vento soffierà da Ovest con una velocità di 11km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 1.65mm con un’umidità intorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aversa indicano un’instabilità atmosferica che porterà a variazioni climatiche significative. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.4° perc. +29° Assenti 6.9 OSO max 10.9 Libeccio 65 % 1010 hPa 3 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.4 SO max 12.5 Libeccio 66 % 1009 hPa 6 nubi sparse +28° perc. +29.4° prob. 14 % 7.7 SO max 12.4 Libeccio 59 % 1010 hPa 9 nubi sparse +30.9° perc. +31.4° prob. 12 % 13.3 SO max 13.5 Libeccio 44 % 1010 hPa 12 nubi sparse +32° perc. +32.8° prob. 10 % 18.6 SO max 18.8 Libeccio 43 % 1009 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +32° prob. 8 % 18 SO max 20.6 Libeccio 48 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +28° perc. +29.4° 0.12 mm 11.8 OSO max 14.2 Libeccio 59 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.56 mm 5.1 OSO max 7.5 Libeccio 68 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:53

