Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani mercoledì 14 agosto

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto ad Aversa prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in rapida crescita, che raggiungeranno i 32,4°C alle ore 09:00. Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con il termometro che potrà toccare i 34,3°C intorno alle 12:00. Anche durante la sera, il cielo rimarrà sereno con temperature ancora elevate, attorno ai 28,3°C alle 20:00.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi assente per l’intera giornata, con un leggero aumento delle nuvole verso sera. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 50% durante il giorno.

In base alla situazione attesa per Mercoledì 14 Agosto, possiamo concludere che ad Aversa ci aspetta una giornata estiva con temperature elevate e condizioni di bel tempo. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza, considerando le temperature previste. Per i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature che potrebbero rimanere elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.8° perc. +28.1° Assenti 5.7 NO max 7.6 Maestrale 64 % 1011 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.7 NNE max 3.7 Grecale 66 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +28.9° Assenti 4.1 ONO max 4.5 Maestrale 57 % 1011 hPa 9 cielo sereno +32.4° perc. +32.8° Assenti 9.9 OSO max 8 Libeccio 39 % 1012 hPa 12 cielo sereno +34.3° perc. +34.4° Assenti 17.1 OSO max 13.5 Libeccio 34 % 1011 hPa 15 cielo sereno +33.2° perc. +33.1° Assenti 15.9 O max 14.1 Ponente 35 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.7° perc. +30.1° Assenti 8.7 ONO max 9.4 Maestrale 46 % 1011 hPa 21 poche nuvole +27.9° perc. +28.9° Assenti 7.7 ONO max 10.7 Maestrale 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:59

