Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto ad Aversa mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa intorno al 80-90%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino ai +31°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 5-10 km/h proveniente prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con una percezione di calore che potrà superare i +35°C. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 15-20 km/h sempre provenienti da ovest.

In serata, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 40-50%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +28°C. Il vento continuerà a soffiare da ovest con una velocità di circa 10 km/h.

In generale, la giornata di Sabato 17 Agosto ad Aversa si preannuncia calda e umida, con possibili rovesci di pioggia nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aversa indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da Domenica, con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle temperature massime. Lunedì e Martedì si prevedono condizioni stabili e soleggiate, ideali per godersi una piacevole giornata all’aperto. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo nella vostra zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.7° perc. +30° Assenti 4.5 NO max 5.1 Maestrale 69 % 1014 hPa 3 cielo coperto +27.2° perc. +29° Assenti 1 ONO max 2.8 Maestrale 68 % 1013 hPa 6 cielo coperto +28.5° perc. +30.7° Assenti 5.3 O max 8.5 Ponente 64 % 1013 hPa 9 cielo coperto +32.2° perc. +34° Assenti 12.7 OSO max 11.8 Libeccio 47 % 1013 hPa 12 cielo coperto +32.8° perc. +34.3° Assenti 17.7 OSO max 16.1 Libeccio 44 % 1012 hPa 15 nubi sparse +31.5° perc. +33.5° Assenti 18 OSO max 20.1 Libeccio 50 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28.8° perc. +30.8° Assenti 10.6 OSO max 12.6 Libeccio 60 % 1011 hPa 21 nubi sparse +27.4° perc. +29.3° Assenti 7 O max 10.4 Ponente 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.