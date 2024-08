Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Venerdì 30 Agosto a Avola si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,2°C e i +29,4°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo una sensazione di calore costante durante l’arco della giornata.

Nelle prime ore del mattino, la velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da Nord – Nord Ovest. Nel corso della giornata, il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo comunque una piacevole brezza che contribuirà a mitigare il caldo estivo. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, senza però raggiungere livelli significativi.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, garantendo così un clima asciutto e stabile. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto ad Avola indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni atmosferiche si presenteranno stabili e senza precipitazioni, ideali per trascorrere una giornata all’aria aperta. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori simili e venti di brezza leggera. Buon weekend a tutti gli abitanti di Avola!

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.7 NO max 5.9 Maestrale 60 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.8° perc. +25.9° Assenti 6.2 NNO max 6.8 Maestrale 59 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.6° perc. +28.2° Assenti 1.5 E max 2.8 Levante 52 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +29.8° Assenti 9.8 SE max 7.6 Scirocco 51 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.4° perc. +30.8° Assenti 14.4 S max 13.1 Ostro 54 % 1014 hPa 16 poche nuvole +28.8° perc. +30.4° Assenti 11.3 SSO max 12.4 Libeccio 58 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +29.3° prob. 12 % 9.3 OSO max 12.6 Libeccio 67 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27.1° perc. +28.6° prob. 8 % 8.1 ONO max 9.3 Maestrale 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:27

