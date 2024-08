Previsioni Meteo Avola: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola indicano un fine settimana stabile e gradevole. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli prevalentemente soleggiati, con lievi variazioni nelle coperture nuvolose. Le temperature rimarranno piacevoli, ideali per attività all’aperto. Venti leggeri accompagneranno le giornate, mantenendo un clima piacevole. In sintesi, un weekend perfetto per godersi il tempo all’aria aperta con tranquillità.

Venerdì 23 Agosto

Nel corso della notte a Avola, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 3,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo resterà sereno con una lieve copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,4°C con una percezione di caldo di +31,3°C. Il vento proveniente da Est soffierà a 11,2km/h con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 57%.

Nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, arrivando a una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature massime saranno di +29,7°C con una percezione di caldo di +31,6°C. Il vento proveniente da Sud Est soffierà a 12,3km/h con una leggera brezza. L’umidità si attesterà al 56% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la sera, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +27,3°C. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà a 7,7km/h con una leggera brezza. L’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Nella fase notturna, il cielo sarà coperto all’89% con temperature stabili intorno ai +26,4°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 4,1km/h con una brezza leggera. L’umidità si attesterà al 71% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Al sorgere del sole, il cielo si schiarirà presentando poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,4°C con una percezione di caldo di +31,1°C. Il vento proveniente da Sud Est soffierà a 8,1km/h con una brezza leggera. L’umidità si manterrà intorno al 56%.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature massime saranno di +30°C con una percezione di caldo di +31,8°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà a 13km/h con una brezza leggera. L’umidità si attesterà al 55% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nella fase serale, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,9°C. Il vento proveniente da Est soffierà a 5,8km/h con una brezza leggera. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Domenica 25 Agosto

Durante la notte, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature saranno intorno ai +26,9°C con una percezione di caldo di +28,1°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 9,2km/h con una brezza leggera. L’umidità si manterrà intorno al 63% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 18%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,3°C con una percezione di caldo di +31,2°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà a 6,9km/h con una brezza leggera. L’umidità si attesterà al 48%.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime saranno di +30,9°C con una percezione di caldo di +33,1°C. Il vento proveniente da Sud soffierà a 12,3km/h con una brezza. L’umidità si attesterà al 53% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella fase serale, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,5°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà a 7,8km/h con una brezza. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana ad Avola si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, ideali per godersi le giornate all’aperto. Sia Sabato che Domenica si prevedono prevalentemente soleggiate, con leggere variazioni nelle coperture nuvolose. Le temperature si manterranno piacevoli, consentendo di trascorrere del tempo all’aria aperta in tutta comodità.

