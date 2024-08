Previsioni Meteo Avola: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola indicano cielo sereno nella notte di Lunedì con temperature intorno ai +27°C. Durante la mattina, il cielo resterà sereno con un graduale aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole e possibili piogge leggere. In serata, il cielo presenterà nuovamente poche nuvole. Martedì, il cielo sarà coperto con piogge leggere nel pomeriggio. Mercoledì, si prevedono nubi sparse con piogge leggere durante la mattinata e nel pomeriggio. Giovedì, il cielo sarà prevalentemente sereno con possibili piogge nel pomeriggio.

Lunedì 26 Agosto

Nella notte a Avola il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,1°C percepita come +29°C. Il vento soffierà a 4km/h proveniente da Nord con raffiche fino a 5,7km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,6°C percepita come +29,2°C con venti leggeri a 1,1km/h provenienti da Sud. L’umidità sarà del 63%. Alle 09:00 la temperatura salirà a +30,1°C percepita come +31,7°C con venti a 8,6km/h da Sud Est. L’umidità sarà del 53%.

Nel pomeriggio, alle 13:00, si prevedono poche nuvole con una copertura del 18%. La temperatura sarà di +30,5°C percepita come +33,2°C con venti a 18,2km/h provenienti da Sud. L’umidità sarà del 57%. Alle 16:00 è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 15%. La temperatura sarà di +29,9°C percepita come +32,4°C con venti a 14,9km/h da Sud.

In serata, alle 18:00, il cielo presenterà poche nuvole con una temperatura di +28,5°C percepita come +30,4°C. I venti soffieranno a 8,7km/h da Sud – Sud Ovest con una probabilità del 12% di precipitazioni. L’umidità sarà del 61%.

Martedì 27 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 74%. Alle 00:00 la temperatura sarà di +27,4°C percepita come +29°C con venti a 7,1km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 64%. Alle 04:00 si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 95% e una temperatura di +26,5°C.

Nella mattinata, alle 08:00, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di +28,9°C percepita come +31,4°C e venti a 16,2km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 63%. Alle 11:00 si prevede cielo coperto con una temperatura di +30,1°C percepita come +33,1°C.

Nel pomeriggio, alle 14:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’87%. La temperatura sarà di +29,2°C percepita come +32,2°C con venti a 8,3km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 65%. Alle 17:00 si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 95% e una temperatura di +26,7°C.

In serata, alle 20:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura sarà di +26,9°C con venti a 10,5km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 51%.

Mercoledì 28 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Alle 00:00 la temperatura sarà di +25,8°C percepita come +26,1°C con venti a 13,4km/h da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 62%. Alle 03:00 si prevedono nubi sparse con una copertura del 77% e una temperatura di +25°C.

Nella mattinata, alle 06:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 72%. La temperatura sarà di +25,9°C percepita come +26,4°C con venti a 11,6km/h da Nord. L’umidità sarà del 72%. Alle 09:00 si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’88% e una temperatura di +28,2°C.

Nel pomeriggio, alle 12:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura sarà di +30°C percepita come +33,2°C con venti a 16,9km/h da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 61%. Alle 15:00 si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 78% e una temperatura di +28,8°C.

In serata, alle 18:00, si prevedono nubi sparse con una copertura del 66%. La temperatura sarà di +27,1°C con venti a 8,6km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 71%.

Giovedì 29 Agosto

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 71%. Alle 00:00 la temperatura sarà di +25,6°C percepita come +26,2°C con venti a 7km/h da Nord. L’umidità sarà del 78%. Alle 03:00 si prevedono poche nuvole con una copertura del 18% e una temperatura di +25°C.

Nella mattinata, alle 06:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,1°C percepita come +26,1°C e venti a 6,7km/h da Nord. L’umidità sarà del 68%. Alle 09:00 si prevede cielo sereno con una temperatura di +28,5°C.

Nel pomeriggio, alle 12:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,4°C percepita come +32°C con venti a 17,5km/h da Est. L’umidità sarà del 62%. Alle 15:00 si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 78% e una temperatura di +28,8°C.

In serata, alle 18:00, si prevedono nubi sparse con una copertura del 85%. La temperatura sarà di +26,7°C con venti a 9,6km/h da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 76%.

