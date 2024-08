Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Nel fine settimana ad Avola si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate. Temperature in aumento, con punte massime di +35,9°C Sabato alle 14:00. Venti da diverse direzioni, senza rischio di pioggia. Domenica leggero cambiamento con presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Consigliabile approfittare del bel tempo per attività all’aperto.

Venerdì 2 Agosto

Nel weekend che si avvicina, Venerdì ad Avola si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili anche durante la mattina, con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +32,3°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità crescente. Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole all’orizzonte, e le temperature massime toccheranno i +33,7°C alle 13:00, con venti che si intensificheranno da Sud – Sud Ovest. Anche in sera le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +29,2°C.

Sabato 3 Agosto

Per il secondo giorno del fine settimana, Sabato, ad Avola il meteo si conferma stabile. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,6°C e una brezza leggera da Ovest. Le prime ore della mattina vedranno condizioni simili, con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +34°C alle 10:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità crescente. Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno, con qualche nube sparsa verso le 13:00, ma senza precipitazioni. Le temperature massime saranno di +35,9°C alle 14:00, con venti che si intensificheranno da Ovest. In sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza rischio di pioggia, e le temperature si attesteranno intorno ai +30°C.

Domenica 4 Agosto

Per concludere il weekend, Domenica ad Avola si prevede un leggero cambiamento delle condizioni meteo. Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +29,2°C e una brezza leggera da Nord. Le prime ore della mattina vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con una temperatura massima di +31,2°C alle 10:00. Il vento soffierà da Est con intensità moderata. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature massime saranno di +30,9°C alle 13:00, con venti che si manterranno da Est – Sud Est. In sera, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, e le temperature si attesteranno intorno ai +28,2°C.

In conclusione, il fine settimana ad Avola si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature estive in aumento. I venti saranno prevalentemente provenienti da direzioni variabili, senza rischio di precipitazioni. È consigliabile godersi le giornate all’aperto e approfittare delle temperature gradevoli per trascorrere del tempo al mare o in attività all’aria aperta.

