Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani domenica 25 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Bacoli mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 1-2%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +27°C e i +28°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi intorno ai +29°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 11,8km/h e i 13,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e privo di nuvole, con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature aumenteranno leggermente, con valori che si attesteranno tra i +28°C e i +30°C. La percezione della temperatura sarà intorno ai +30°C. Il vento sarà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 25,8km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, intorno all’1%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che varieranno tra i +27°C e i +29°C. Il vento sarà ancora presente, proveniente da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 13,2km/h e i 17,1km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 25 Agosto a Bacoli indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere costanti e un clima piacevole per chiunque voglia godersi una giornata all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Bacoli

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.1° perc. +29° Assenti 16.3 NO max 17.5 Maestrale 70 % 1015 hPa 3 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 14.3 NO max 15.2 Maestrale 69 % 1014 hPa 6 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 11.8 NO max 12.5 Maestrale 67 % 1014 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +29.1° Assenti 13.2 ONO max 13.6 Maestrale 61 % 1014 hPa 12 cielo sereno +28.5° perc. +30° Assenti 20.7 O max 20.6 Ponente 59 % 1013 hPa 15 cielo sereno +28.2° perc. +30.1° Assenti 23 ONO max 25.8 Maestrale 63 % 1012 hPa 18 cielo sereno +27.7° perc. +29.6° Assenti 15.7 ONO max 17.6 Maestrale 65 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +29.5° Assenti 15.4 ONO max 16.2 Maestrale 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:43

