Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Bacoli indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,8°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 31,5°C. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 3,9km/h e i 17,1km/h, con direzione prevalente da Sud Ovest. L’umidità relativa si manterrà intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse, che tenderanno a diradarsi nel corso delle ore. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo valori piacevoli ma non eccessivi.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole sparse, garantendo un clima caldo ma non afoso. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma la situazione generale sarà piacevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bacoli indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità e soleggiato, con temperature gradevoli e venti leggeri. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per godersi al meglio le giornate all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.4° perc. +29° Assenti 3.7 NO max 5.8 Maestrale 64 % 1010 hPa 3 nubi sparse +27° perc. +28.4° Assenti 3.9 NNO max 5 Maestrale 63 % 1009 hPa 6 nubi sparse +27.6° perc. +28.9° Assenti 3.9 ENE max 5.4 Grecale 60 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +30.3° Assenti 10.2 SSO max 8.5 Libeccio 61 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +31.3° Assenti 15.3 SO max 13.9 Libeccio 64 % 1010 hPa 15 poche nuvole +28.7° perc. +31.2° prob. 1 % 14.6 O max 14.7 Ponente 65 % 1009 hPa 18 poche nuvole +28.1° perc. +30.5° prob. 2 % 6.9 ONO max 8.4 Maestrale 68 % 1009 hPa 21 poche nuvole +27.6° perc. +30° prob. 3 % 5.5 O max 5.4 Ponente 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.