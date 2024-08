Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano un fine settimana con condizioni stabili e temperature gradevoli. Sia Sabato che Domenica si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi, con venti leggeri e assenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, ideali per attività all’aperto. In particolare, Sabato si registrerà un aumento delle temperature nel pomeriggio, mentre Domenica il cielo sarà coperto nel pomeriggio. L’umidità varierà leggermente, ma nel complesso si prospetta un weekend tranquillo dal punto di vista meteorologico a Bacoli.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Bacoli, cielo sereno con temperatura di +25°C e copertura nuvolosa al 0%. Il vento soffia a 12,2km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 12,2km/h. L’umidità si attesta al 66% e la pressione atmosferica è di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo sereno con temperatura in aumento fino a +27°C. La velocità del vento si mantiene intorno agli 8,9km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità diminuisce al 60% mentre la pressione atmosferica sale a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperatura che raggiungerà i +28,3°C. Il vento si intensificherà a 21,7km/h da Ovest, con raffiche di 20,7km/h. L’umidità salirà al 63% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sera

In serata si avranno poche nuvole con temperatura intorno ai +27,6°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 7,2km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte a Bacoli, si prevedono nubi sparse con temperatura di +27,4°C e copertura nuvolosa al 32%. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 2,4km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse e temperatura in aumento fino a +28°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 65% mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si avrà cielo sereno con temperatura che raggiungerà i +29,4°C. Il vento si intensificherà a 17,8km/h da Ovest. L’umidità salirà al 59% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sera

In serata si prevedono nubi sparse con temperatura intorno ai +27,7°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 11,7km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte a Bacoli, si prevedono poche nuvole con temperatura di +28°C e copertura nuvolosa al 11%. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 10,3km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperatura intorno ai +28°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 52% mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si avrà cielo coperto con temperatura che raggiungerà i +29,2°C. Il vento si intensificherà a 15,5km/h da Ovest. L’umidità salirà al 50% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Sera

In serata si prevedono nubi sparse con temperatura intorno ai +28,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 10,1km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Bacoli, si prospetta un weekend con temperature gradevoli e condizioni atmosferiche stabili. Sia Sabato che Domenica si prevedono prevalentemente cieli sereni o con poche nubi, con temperature che si manterranno piacevoli. Il vento sarà generalmente leggero, e le precipitazioni assenti, garantendo così condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il fine settimana.

