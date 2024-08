Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Bagheria, si avrà una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio del weekend con piogge e nuvole sparse, si passerà a una domenica con cieli sereni e temperature in aumento. Venerdì, il cielo sarà sereno con leggere nuvole al mattino e poche nuvole nel pomeriggio, con possibilità di precipitazioni leggere. Sabato, nubi sparse al mattino e poche nuvole nel pomeriggio, con basse probabilità di pioggia. Domenica, copertura nuvolosa al mattino che si diraderà nel pomeriggio, con sereno in serata. Consigliabile monitorare le variazioni del meteo per godersi al meglio il fine settimana.

Venerdì 23 Agosto

Nel corso della notte a Bagheria, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25,4°C percepiti. Il vento soffierà a 4,3km/h provenendo da Est. L’umidità sarà del 80% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,1°C con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà moderato con raffiche leggere, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 63%.

Nel pomeriggio, sono previste poche nuvole con una probabilità di 11% di precipitazioni leggere. Le temperature massime saranno di +30,5°C con una percezione di +33,6°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Nord Est. L’umidità salirà al 59%.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 76% con temperature che si manterranno intorno ai +26,9°C percepiti. Il vento sarà leggero provenendo da Est – Nord Est. L’umidità salirà al 76% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Nella notte a Bagheria, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 74%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C con una leggera brezza di vento proveniente da Est. L’umidità sarà dell’82%.

Durante la mattina, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura del 68%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29°C con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà moderato provenendo da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 64%.

Nel pomeriggio, sono previste poche nuvole con una probabilità di 5% di precipitazioni leggere. Le temperature massime saranno di +29,8°C con una percezione di +33,4°C. Il vento sarà moderato provenendo da Nord Est. L’umidità salirà al 59%.

In serata, il cielo si presenterà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +26,8°C percepiti. Il vento sarà leggero provenendo da Est – Nord Est. L’umidità salirà al 76% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Domenica 25 Agosto

Durante la notte a Bagheria, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +25,6°C percepiti. Il vento sarà leggero provenendo da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a raggiungere i +29°C con una percezione di +30,9°C. Il vento sarà moderato provenendo da Nord Est. L’umidità si attesterà al 59%.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +30,1°C con una percezione di +31,5°C. Il vento sarà moderato provenendo da Nord Est. L’umidità sarà del 52%.

In serata, il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature che si manterranno intorno ai +25,8°C percepiti. Il vento sarà leggero provenendo da Est. L’umidità salirà al 74% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, il fine settimana a Bagheria si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio del weekend con piogge e nuvole sparse, si passerà a una domenica con cieli sereni e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio il fine settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.