Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: il bollettino per domani sabato 17 agosto

Sabato 17 Agosto a Bagno a Ripoli si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge leggere e moderate. La sera, la situazione meteorologica si evolverà verso un cielo coperto con possibilità di piogge leggere.

Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori massimi intorno ai 36°C nelle ore centrali. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, a causa dell’umidità presente nell’aria.

Il vento soffierà principalmente da direzione Ovest – Nord Ovest, con intensità variabile che potrà raggiungere i 12,3km/h nelle ore centrali della giornata. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 17 Agosto a Bagno a Ripoli suggeriscono di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche nel corso della giornata e di essere preparati a possibili piogge leggere nel pomeriggio e nella serata. Resta aggiornato sulle condizioni meteo dei prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Bagno a Ripoli

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° Assenti 1.9 SE max 2.4 Scirocco 73 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° Assenti 2.5 E max 2.5 Levante 76 % 1014 hPa 7 nubi sparse +27.4° perc. +28.5° Assenti 1.2 SO max 1.9 Libeccio 58 % 1014 hPa 10 poche nuvole +33.7° perc. +33.3° Assenti 6.4 O max 8.4 Ponente 32 % 1013 hPa 13 cielo sereno +36.2° perc. +35.3° prob. 18 % 11 ONO max 12.2 Maestrale 25 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +22.9° perc. +23.5° 1.09 mm 8.5 SE max 15.4 Scirocco 84 % 1011 hPa 19 cielo coperto +23.1° perc. +23.4° prob. 38 % 5.4 E max 7.1 Levante 76 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +21.9° perc. +22.2° 0.38 mm 5.5 SE max 6.8 Scirocco 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:11

