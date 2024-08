Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto a Bari si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa quasi assente e da una temperatura massima che potrà raggiungere i +33,5°C nel corso della giornata.

Mattina:

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +30,1°C percepita e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Man mano che la mattina avanza, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno, con punte di +32,9°C alle 10:00.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo continuerà ad essere sereno, con una leggera presenza di nuvole solo verso le 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33,5°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +35,6°C intorno alle 12:00.

Sera:

Verso sera la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe arrivare fino all’88% intorno alle 19:00, quando la temperatura sarà di +30,7°C. Le condizioni rimarranno comunque asciutte, senza precipitazioni previste.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Venerdì 16 Agosto a Bari sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e una leggera presenza di nuvole solo in alcune ore del pomeriggio e della sera. Le condizioni meteo per i prossimi giorni a Bari si prevedono stabili, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili e senza precipitazioni in vista.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29.2° perc. +31.8° Assenti 10.2 NNO max 14.7 Maestrale 63 % 1014 hPa 3 cielo sereno +29° perc. +31.3° Assenti 6 O max 7.9 Ponente 62 % 1014 hPa 6 cielo sereno +30.1° perc. +31.7° Assenti 2.6 NO max 3.6 Maestrale 53 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.1° perc. +33.7° Assenti 7.6 NNO max 8 Maestrale 46 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.5° perc. +35.6° Assenti 15.4 NNE max 13.8 Grecale 44 % 1013 hPa 15 cielo sereno +32.6° perc. +35.4° Assenti 12.1 NE max 14.3 Grecale 50 % 1012 hPa 18 cielo sereno +31.6° perc. +33.9° Assenti 7.8 NNE max 7.2 Grecale 51 % 1012 hPa 21 nubi sparse +30° perc. +32.7° Assenti 8.5 NO max 10.7 Maestrale 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 19:46

