Previsioni Meteo Barletta: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Barletta per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni atmosferiche mutevoli e instabili durante l’intera giornata. La mattina sarà caratterizzata da piogge leggere e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge più intense e persistenti, accompagnate da raffiche di vento che potranno raggiungere i 30 km/h. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una diminuzione della velocità del vento e una leggera riduzione dell’umidità. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23°C.

Le condizioni meteo previste per Lunedì 19 Agosto a Barletta suggeriscono di prestare attenzione agli eventuali fenomeni atmosferici e di munirsi di adeguata protezione in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche nella zona di Barletta.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +25.1° perc. +25.5° 0.95 mm 4.5 ENE max 7.4 Grecale 68 % 1007 hPa 3 cielo coperto +25° perc. +25.4° prob. 62 % 7.4 SO max 8 Libeccio 70 % 1006 hPa 6 cielo coperto +25.1° perc. +25.5° prob. 57 % 7.1 OSO max 8.6 Libeccio 69 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.73 mm 4.5 E max 6.7 Levante 64 % 1009 hPa 12 cielo coperto +27.1° perc. +28.2° prob. 85 % 15.8 ENE max 13.5 Grecale 60 % 1008 hPa 15 forte pioggia +21.5° perc. +21.8° 12.23 mm 4.4 NE max 22.4 Grecale 83 % 1008 hPa 18 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° prob. 73 % 6.3 S max 10 Ostro 64 % 1008 hPa 21 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° prob. 20 % 2.7 O max 3.3 Ponente 65 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.