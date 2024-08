Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Battipaglia prevedono condizioni atmosferiche stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 35°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 36°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, garantendo un cielo sereno per la maggior parte della giornata.

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 24°C. La brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di fresco.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che non dovrebbero tuttavia pregiudicare il bel tempo. Le temperature saliranno rapidamente, superando i 30°C già nelle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Battipaglia, portando le temperature ai valori massimi della giornata. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta ai raggi solari e di mantenere un adeguato livello di idratazione.

In serata, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 27°C, garantendo una piacevole frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 10 Agosto a Battipaglia indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di evitare le ore più calde per attività all’aperto. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.3° perc. +24.5° Assenti 6 ENE max 6.4 Grecale 68 % 1016 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 7.7 ENE max 7.4 Grecale 57 % 1017 hPa 6 poche nuvole +27.8° perc. +27.4° Assenti 5.5 ENE max 8.4 Grecale 38 % 1018 hPa 9 nubi sparse +34.9° perc. +33.6° Assenti 6 OSO max 12.9 Libeccio 25 % 1017 hPa 12 poche nuvole +34.9° perc. +35.4° Assenti 7.6 OSO max 10.9 Libeccio 34 % 1017 hPa 15 cielo sereno +34.6° perc. +36.2° Assenti 7.9 OSO max 13 Libeccio 39 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.1° perc. +29.7° Assenti 3.4 E max 8.1 Levante 61 % 1017 hPa 21 cielo sereno +26.7° perc. +26.9° Assenti 8.9 NE max 9.4 Grecale 45 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:01

