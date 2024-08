Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Belluno per Giovedì 22 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 98-100% durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire leggermente ma rimanere comunque alta per il resto della giornata.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +18,7°C e i +26,6°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, con escursioni termiche minime. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere e direzione prevalente da Nord a Sud lungo l’arco della giornata.

Durante la mattina, le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa intorno al 70-85%, mentre nel pomeriggio e sera il cielo si presenterà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Non sono previste precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che si attesteranno intorno al 4-13%.

L’umidità relativa dell’aria sarà abbastanza elevata, con valori che varieranno tra il 55% e l’88%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014-1017hPa.

In base alle previsioni attuali, le condizioni meteo a Belluno per i prossimi giorni si prevedono simili, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili. È consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle previsioni meteo e monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Belluno

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 8.7 NNO max 7.6 Maestrale 79 % 1016 hPa 4 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 8.3 N max 7 Tramontana 81 % 1016 hPa 7 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 2.1 N max 3.2 Tramontana 72 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 5 % 8.5 S max 6.2 Ostro 56 % 1015 hPa 13 cielo coperto +25.9° perc. +26.2° prob. 13 % 7 S max 6.1 Ostro 61 % 1014 hPa 16 cielo coperto +25.1° perc. +25.4° prob. 13 % 4.9 S max 4.2 Ostro 67 % 1014 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° Assenti 5 N max 4.5 Tramontana 87 % 1015 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° Assenti 8.6 N max 8 Tramontana 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:03

