Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani giovedì 29 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Belluno prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +29,6°C alle ore 09:00, percepita come +29,2°C a causa di una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est a 0,6km/h. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con punte di +30,8°C alle ore 11:00. Il vento sarà debole, con una velocità massima di 7,6km/h proveniente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 34% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +31,1°C. Il vento sarà leggero, con raffiche di 7,6km/h provenienti sempre da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 34% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 11% alle ore 19:00, mentre successivamente si avrà un aumento delle nubi sparse con una copertura del 43% alle ore 20:00 e del 35% alle ore 21:00. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno per Giovedì 29 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai +31°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo nel corso della giornata e di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Belluno

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 11.8 N max 12.4 Tramontana 75 % 1020 hPa 4 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 12.3 N max 13.3 Tramontana 73 % 1020 hPa 7 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° Assenti 8.2 N max 10.7 Tramontana 58 % 1019 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +29.8° Assenti 5.2 SSE max 4.5 Scirocco 35 % 1018 hPa 13 cielo sereno +31.1° perc. +30.3° prob. 5 % 8.9 S max 7.6 Ostro 34 % 1017 hPa 16 cielo sereno +28.9° perc. +29.8° Assenti 6.8 SSO max 9.8 Libeccio 52 % 1017 hPa 19 poche nuvole +22.6° perc. +22.6° prob. 5 % 9.9 N max 8.1 Tramontana 66 % 1019 hPa 22 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° prob. 2 % 10.4 N max 9.3 Tramontana 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:50

