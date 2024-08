Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Lunedì 26 Agosto a Belluno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli e instabili. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e possibilità di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19-20°C durante la notte e le prime ore del mattino, con una leggera brezza proveniente da Nord che potrà raggiungere i 12km/h.

Nel corso della mattina, la situazione meteorologica a Belluno tenderà a peggiorare, con l’arrivo di piogge più consistenti e una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 50%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che potranno superare i +29°C nelle ore centrali del giorno. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra Est e Sud Est.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la zona di Belluno, con intensità che potrà variare da leggera a moderata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, mentre l’umidità dell’aria sarà piuttosto elevata, intorno al 50-60%. Il vento sarà ancora debole, con brezze provenienti principalmente da Sud e Sud Est.

In serata, le precipitazioni potrebbero diminuire leggermente di intensità, ma il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia sarà comunque significativa, intorno al 30-40%. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +18-20°C, con venti provenienti da Nord che potranno raggiungere i 15-20km/h.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Belluno si prevede un’intera giornata all’insegna delle piogge e delle temperature gradevoli, con un clima umido e venti deboli. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Belluno

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.11 mm 11.6 N max 12.5 Tramontana 85 % 1017 hPa 4 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° prob. 12 % 10.4 N max 11.6 Tramontana 82 % 1017 hPa 7 cielo coperto +23.1° perc. +23.4° prob. 37 % 6.7 N max 8.8 Tramontana 77 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +29° perc. +29.7° 0.31 mm 1.4 SE max 4.1 Scirocco 51 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +29.7° perc. +30.2° 0.63 mm 4.8 S max 7.8 Ostro 47 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +27.8° perc. +29.2° 0.83 mm 4.8 SSE max 7.5 Scirocco 60 % 1014 hPa 19 pioggia moderata +20.6° perc. +21° 1.15 mm 8.4 N max 7.5 Tramontana 85 % 1016 hPa 22 pioggia moderata +18.5° perc. +18.8° 1.73 mm 12.9 N max 18.1 Tramontana 92 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:56

