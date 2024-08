Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Belluno si prevedono condizioni meteo variabili con cielo parzialmente nuvoloso durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18°C e i +23°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 80-90%.

Nel dettaglio, durante la notte le nubi sparse saranno presenti con una copertura intorno al 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con leggere raffiche di vento provenienti da nord e una probabilità di pioggia del 65%.

Al risveglio, durante la mattina, la pioggia leggera accompagnerà la giornata con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 70%. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i +22°C, con venti moderati da nord e una probabilità di pioggia che si manterrà intorno al 60-70%.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una probabilità di pioggia che si attenuerà leggermente, scendendo intorno al 30-40%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21°C, con venti che perderanno un po’ di intensità.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a una sera con cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con venti leggeri da nord e condizioni di umidità che si manterranno costanti intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Belluno indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con piogge intermittenti soprattutto durante la mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con venti moderati da nord. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature stabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.4° perc. +18.7° prob. 32 % 10 N max 9.3 Tramontana 92 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.13 mm 10.6 N max 10.9 Tramontana 92 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +22.1° perc. +22.7° 0.36 mm 8.9 N max 13.7 Tramontana 87 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +21.5° perc. +22° 0.42 mm 9.8 N max 15.2 Tramontana 86 % 1014 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 21 % 8 N max 10.7 Tramontana 80 % 1015 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° prob. 29 % 5.3 NNE max 7.5 Grecale 73 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.3° perc. +19.3° Assenti 8.5 N max 7.2 Tramontana 80 % 1016 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° Assenti 10 N max 9.8 Tramontana 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:05

