Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani sabato 17 agosto

Sabato 17 Agosto a Belluno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 20°C e i 30°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord con intensità variabile, mentre le precipitazioni saranno presenti solo nel pomeriggio, con piogge leggere.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 28%, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole, portando a una diminuzione della copertura nuvolosa al 12% e un aumento delle temperature fino a raggiungere i 30°C intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno con una copertura nuvolosa pari al 7% e temperature che si manterranno intorno ai 29-30°C. Tuttavia, verso sera sono previste piogge leggere, con una copertura nuvolosa intorno al 7% e temperature che scenderanno fino ai 20°C.

In serata, la situazione meteorologica continuerà a essere influenzata dalle piogge leggere, con una copertura nuvolosa intorno al 13% e temperature che si manterranno intorno ai 20°C.

In conclusione, Sabato 17 Agosto a Belluno si prevede una giornata con condizioni meteo variabili, caratterizzata da nubi sparse al mattino, cielo sereno nel pomeriggio e piogge leggere verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i 20°C e i 30°C. Per i prossimi giorni, si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteo, in quanto potrebbero verificarsi ulteriori cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.9° perc. +20.3° Assenti 9.7 N max 8.1 Tramontana 90 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.2° perc. +19.5° Assenti 10.5 N max 10.4 Tramontana 89 % 1015 hPa 7 nubi sparse +25° perc. +25.4° prob. 4 % 2.4 NNE max 2.9 Grecale 68 % 1014 hPa 10 poche nuvole +28.9° perc. +29.9° prob. 12 % 9 S max 7.7 Ostro 53 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30° perc. +30.5° prob. 46 % 9.9 S max 10.8 Ostro 46 % 1012 hPa 16 cielo sereno +28.6° perc. +29.8° prob. 39 % 6.7 S max 6.8 Ostro 56 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +20.8° perc. +21.2° 0.53 mm 3.2 N max 4.6 Tramontana 87 % 1012 hPa 22 poche nuvole +19.3° perc. +19.8° prob. 66 % 9.9 NNO max 9 Maestrale 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:12

