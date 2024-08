Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo Belluno: Weekend Variabile con Piogge e Schiarite

Nel weekend a Belluno, si prevedono piogge leggere e moderate alternate a schiarite. Le temperature si manterranno gradevoli, con una leggera tendenza al calo nella giornata di Sabato. È consigliabile tenere a portata di mano un ombrello e vestirsi in modo adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni indicano cielo coperto con pioggia leggera nel pomeriggio di Venerdì, seguita da piogge moderate in serata. Sabato, si prevedono nubi sparse al mattino e pioggia leggera nel pomeriggio, con schiarite in serata. Domenica, nubi sparse al mattino e piogge leggere nel pomeriggio. L’umidità sarà variabile, con valori che raggiungeranno il 90% nella notte di Domenica.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Belluno, cielo coperto al 100% con una temperatura di +18,9°C e una percezione di +19,2°C. Il vento soffia a 9,1km/h da Nord con raffiche fino a 9,7km/h. L’umidità è al 91% e la pressione atmosferica è di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse al 46% con una temperatura che raggiungerà i +21,6°C e una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,9km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà all’80% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera al 98% con una temperatura di +28,2°C e una percezione di +29,7°C. Il vento soffierà da Sud a 9,7km/h con raffiche fino a 8,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.26mm e l’umidità salirà al 60%.

Sera

In serata la pioggia sarà moderata al 91% con una temperatura di +26,2°C e una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 1.18mm e l’umidità raggiungerà il 77%.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte a Belluno, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +17,5°C e una percezione di +17,6°C. Il vento soffierà da Nord a 11,6km/h con raffiche fino a 12,8km/h. L’umidità sarà all’89% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse al 36% con una temperatura che raggiungerà i +20,8°C e una percezione di +20,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,1km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 74% con una pressione di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera al 22% con una temperatura di +27,6°C e una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà da Sud a 7km/h con raffiche fino a 6,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.3mm e l’umidità salirà al 56%.

Sera

In serata la pioggia sarà leggera al 6% con una temperatura di +19,9°C e una percezione di +20,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,7km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno di 0.34mm e l’umidità raggiungerà l’86%.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte a Belluno, si prevede pioggia leggera al 29% con una temperatura di +18,3°C e una percezione di +18,6°C. Il vento soffierà da Nord a 10,8km/h con raffiche fino a 11,8km/h. L’umidità sarà al 90% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse al 57% con una temperatura che raggiungerà i +21,7°C e una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,4km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà all’81% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera al 13% con una temperatura di +26,7°C e una percezione di +28,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 3,6km/h con raffiche fino a 3,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.51mm e l’umidità salirà al 67%.

Sera

In serata la pioggia sarà leggera al 46% con una temperatura di +25,6°C e una percezione di +26,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,8km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.77mm e l’umidità raggiungerà il 75%.

Conclusioni

