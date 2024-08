Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Benevento per Venerdì 9 Agosto indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse che aumenteranno di intensità fino a coprire il cielo per la maggior parte del tempo. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C all’inizio della giornata, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +36°C verso le ore 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 30%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo per la maggior parte del tempo. Le temperature massime si manterranno intorno ai +37°C, con una percezione di calore leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,4km/h provenienti da Nord Ovest.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa ridotta. Le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai +26°C verso le ore 22:00. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi intorno ai 4km/h provenienti da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Benevento indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e mantenere un’adeguata idratazione durante la giornata. Resta comunque da monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Benevento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 1.2 NNE max 2.1 Grecale 69 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 2.9 NE max 3.5 Grecale 71 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.5 ENE max 3.9 Grecale 54 % 1016 hPa 9 cielo sereno +34.9° perc. +34.5° Assenti 4 NNE max 5.9 Grecale 30 % 1015 hPa 12 cielo sereno +37.8° perc. +37.6° Assenti 5.5 N max 11.1 Tramontana 25 % 1013 hPa 15 nubi sparse +34.4° perc. +34.6° Assenti 10.9 O max 11.8 Ponente 34 % 1014 hPa 18 nubi sparse +30° perc. +30.4° Assenti 5.1 N max 7.9 Tramontana 46 % 1015 hPa 21 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.9 N max 4.6 Tramontana 54 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:04

