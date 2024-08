Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento indicano un Venerdì molto caldo, con temperature in netto aumento durante la mattina e punte di +37,3°C nel pomeriggio. Il cielo resterà sereno e il vento moderato soffierà da Ovest – Sud Ovest. Sabato, invece, sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature elevate, con punte di +37,3°C nel pomeriggio. La serata sarà nuvolosa, ma senza precipitazioni significative in vista. Domenica si presenterà con poche nuvole e temperature intorno ai +38°C nel pomeriggio, con una leggera presenza di nubi nel corso della giornata.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Benevento, cielo sereno caratterizzerà le prime ore del Venerdì 2 Agosto, con una temperatura di circa +23,5°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità attorno ai 6,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si preannuncia molto calda con un cielo sereno e temperature in netto aumento. Alle 06:00 si registreranno circa +26,6°C, che saliranno rapidamente superando i +35°C entro le 10:00. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 16,8km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il caldo sarà intenso con temperature che toccheranno i +37,3°C alle 12:00. Il cielo resterà sereno e il vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 19km/h provenienti sempre da Ovest – Sud Ovest.

Sera

La serata sarà piacevole con temperature che scenderanno gradualmente, ma resteranno elevate. Alle 20:00 si attesteranno intorno ai +25,9°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 55%.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà parzialmente coperto con una leggera diminuzione delle temperature rispetto alla sera precedente. Si registreranno circa +23°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest.

Mattina

La mattina inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 47% alle 01:00, con temperature intorno ai +22,7°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Ovest.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo con un aumento della copertura nuvolosa al 78% alle 11:00. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +37,3°C alle 11:00.

Sera

La serata sarà nuvolosa con una copertura del 100% alle 20:00 e temperature intorno ai +27°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 79% alle 00:00 e temperature intorno ai +24,2°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Est.

Mattina

La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura del 23% alle 03:00, con temperature intorno ai +22,8°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse caratterizzeranno il cielo con una copertura intorno al 28% alle 13:00. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +38°C alle 12:00.

Sera

La serata sarà nuvolosa con una copertura del 7% alle 21:00 e temperature intorno ai +24,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord.

Conclusioni

Il fine settimana a Benevento si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, Sabato potrebbe essere caratterizzato da una maggiore presenza di nubi rispetto agli altri due giorni. Sia Sabato che Domenica vedranno un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, ma senza precipitazioni significative in vista.

