Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

Le previsioni meteo a Benevento per Domenica 11 Agosto indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che raggiungeranno i 35,3°C alle ore 09:00. Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte di 38,7°C attese per le 14:00 e le 15:00. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate, con valori intorno ai 29°C alle 19:00.

Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, mentre l’umidità si manterrà intorno al 25-30% durante le ore centrali della giornata, per poi aumentare leggermente verso sera, arrivando al 39% alle 19:00. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015-1019hPa per l’intera giornata.

In base alle previsioni attuali, possiamo affermare con certezza che Domenica 11 Agosto a Benevento sarà una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo estivo. Le temperature elevate saranno mitigate da una leggera brezza che renderà il clima piacevole nonostante il caldo.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, sembra che le condizioni di bel tempo si manterranno stabili su Benevento, con temperature che potrebbero subire variazioni ma senza l’arrivo di precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari durante le ore più calde della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° Assenti 5.9 NE max 7 Grecale 48 % 1019 hPa 3 nubi sparse +24° perc. +23.7° Assenti 4.8 NE max 5.8 Grecale 48 % 1019 hPa 6 nubi sparse +28.6° perc. +27.8° Assenti 5.1 NE max 6.5 Grecale 35 % 1019 hPa 9 cielo sereno +35.3° perc. +34.1° Assenti 11.4 NE max 15.2 Grecale 25 % 1018 hPa 12 cielo sereno +38.5° perc. +37.3° Assenti 16.3 NE max 14.3 Grecale 20 % 1016 hPa 15 cielo sereno +38.2° perc. +36.9° Assenti 16 NE max 12.5 Grecale 20 % 1015 hPa 18 cielo sereno +31.1° perc. +30.3° Assenti 5.3 N max 9.2 Tramontana 34 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27.2° perc. +27.2° Assenti 4.2 NNE max 4.8 Grecale 43 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:01

