Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani martedì 27 agosto

Martedì 27 Agosto a Biella si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, dalle prime ore fino a metà mattina, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà dal 33% al 53%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità compresa tra i 4,3km/h e i 5,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54-51% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a diminuire, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 57-30%. Le temperature massime saranno di circa 28-29°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà sempre proveniente da Sud – Sud Est con intensità che si aggirerà intorno ai 4,7km/h. L’umidità diminuirà fino al 48% con una pressione atmosferica stabile a 1017hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 1-3%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 20-21°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà con una velocità di 7,6-11,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 71-75% con una pressione atmosferica che oscillerà tra 1018hPa e 1019hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Biella indicano un inizio di giornata instabile con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con cielo sereno in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, con un leggero calo nelle ore serali. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di consultare le previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.6° perc. +17.8° 1.27 mm 11.9 NNO max 12.1 Maestrale 90 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +17.4° perc. +17.6° 1.81 mm 12.3 NNO max 14 Maestrale 92 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.17 mm 6.7 NNO max 7.3 Maestrale 84 % 1018 hPa 9 nubi sparse +25.6° perc. +25.6° prob. 33 % 4.9 SSE max 3.3 Scirocco 56 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +27.7° perc. +28.2° 0.14 mm 6.7 SSE max 5.5 Scirocco 51 % 1017 hPa 15 nubi sparse +28.1° perc. +28.4° prob. 34 % 4.8 SSE max 4.8 Scirocco 48 % 1017 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.7° prob. 30 % 4.6 ONO max 4.7 Maestrale 73 % 1017 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° prob. 5 % 11.8 NO max 11.9 Maestrale 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 20:09

