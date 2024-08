Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Martedì 6 Agosto a Biella si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 58%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest che non supererà i 3km/h. L’umidità si attesterà intorno all’84% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 09:00, è prevista l’arrivo di piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. Le temperature saliranno fino a toccare i 26°C, con un aumento dell’intensità del vento che soffierà da Sud Est a una velocità di 4,2km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.1mm, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 64% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, le piogge leggere proseguiranno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 17%. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i 20°C, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 9,8km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di circa 0.12mm, con un’umidità che si manterrà alta intorno al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Biella indicano una giornata instabile con piogge leggere che interesseranno la zona per gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Biella.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +21° prob. 30 % 6.6 NNO max 5.7 Maestrale 85 % 1013 hPa 4 nubi sparse +19.9° perc. +20.2° prob. 38 % 6.5 NNO max 5.5 Maestrale 88 % 1013 hPa 7 nubi sparse +23.4° perc. +23.9° prob. 6 % 2.7 SE max 2.4 Scirocco 80 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.2 mm 7.5 SE max 4.8 Scirocco 68 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +28° perc. +29.8° 0.17 mm 7 SSE max 3.9 Scirocco 64 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +27.9° perc. +30° 0.11 mm 5.3 S max 4.1 Ostro 66 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +22.4° perc. +23° 0.68 mm 6 NNO max 5 Maestrale 90 % 1012 hPa 22 poche nuvole +20.5° perc. +20.9° prob. 79 % 8.3 NNO max 6.4 Maestrale 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:45

