Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Lunedì 26 Agosto a Biella si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e nuvolosità variabile. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori che oscilleranno tra i 17,6°C e i 28,9°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Est con intensità variabile.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà per lo più sereno con una leggera probabilità di piogge, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 17-18°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Ovest.

Al mattino, la pioggia leggera accompagnerà le prime ore del giorno, con copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,9°C. Il vento sarà debole proveniente da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio la pioggia leggera continuerà a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 57%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28,9°C. Il vento sarà sempre proveniente da Est.

In serata le piogge leggere saranno più intense, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a 17,6°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Biella si prevede un giorno instabile con piogge leggere e nuvolosità variabile. Le temperature si manterranno nella norma per il periodo estivo, con un leggero aumento nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e di munirsi di un ombrello per affrontare le piogge previste.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.52 mm 10.3 NO max 8 Maestrale 90 % 1016 hPa 3 cielo sereno +17.7° perc. +17.8° prob. 53 % 8.4 NNO max 6.9 Maestrale 88 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.2 mm 5.3 NNO max 4.8 Maestrale 83 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +24.7° perc. +24.9° 0.31 mm 3.4 ESE max 4.6 Scirocco 65 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +27.9° perc. +28.5° 0.33 mm 4.1 E max 5.9 Levante 52 % 1015 hPa 15 nubi sparse +28.2° perc. +28.6° prob. 51 % 5.4 ENE max 6.3 Grecale 49 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +22.7° perc. +22.9° 0.35 mm 6.6 NNO max 5.7 Maestrale 73 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +20° perc. +19.9° 0.15 mm 12.1 NNO max 12.1 Maestrale 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 20:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.