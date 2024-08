Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bitonto per Giovedì 8 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e soleggiate, con un leggero aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i +28,9°C e i +31,4°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 7,8km/h e i 12km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori tra i +31,2°C e i +32,4°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 5km/h e i 17,2km/h, provenendo da direzione Nord – Nord Est.

In serata, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, con una diminuzione delle temperature che si attesteranno tra i +27,8°C e i +28,3°C. Il vento sarà moderato, con velocità comprese tra i 8,6km/h e i 15,2km/h, proveniente da direzione Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Bitonto indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, garantendo una giornata calda e soleggiata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche nel corso della giornata e di adottare le dovute precauzioni in base alle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.3° perc. +29.4° Assenti 5.2 NNE max 6.7 Grecale 55 % 1011 hPa 4 cielo sereno +27.6° perc. +28.8° Assenti 3.6 ONO max 5.9 Maestrale 59 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.7° perc. +30.7° Assenti 9.7 NO max 10.1 Maestrale 50 % 1012 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +33° Assenti 12 NNE max 9.8 Grecale 43 % 1012 hPa 13 nubi sparse +31.8° perc. +33.1° prob. 5 % 19.4 NNE max 19.1 Grecale 46 % 1011 hPa 16 nubi sparse +30.1° perc. +31.3° prob. 23 % 5 S max 11.7 Ostro 51 % 1011 hPa 19 cielo coperto +28.3° perc. +29.5° prob. 2 % 14.3 ONO max 22 Maestrale 56 % 1013 hPa 22 nubi sparse +27.9° perc. +28.8° Assenti 9.2 NO max 12.2 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 19:57

